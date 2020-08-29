"Мы всех вернем": Зеленский встретился с членами семей погибших военных и пропавших без вести граждан

Владимир Зеленский на встрече с членами семей погибших защитников Украины и пропавших без вести граждан Офис президента Украины

Глава государства поднял проблему возвращения людей, которые незаконно содержатся в ОРДЛО и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами семей погибших военных и пропавших без вести граждан для обсуждения вопросов их социального и медицинского обеспечения. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Это не традиция – наша с вами сегодняшняя встреча. Я считаю, что это - наш долг, долг власти. Все, что больше, все, что мы можем сделать или должны сделать, мы готовы это сделать для вас и для памяти погибших героев – действительно лучших людей, которые отдали самое дорогое, что у них есть. Это – их жизнь", – сказал Зеленский.

Во время встречи стороны также подняли вопрос Иловайской трагедии. Президент рассказал о необходимости узнать правду о виновных, эту позицию также поддержал куратор 40-го батальона "Кривбасс", координатор рабочей группы при ОП по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных) Николай Колесник.

"Мы слышали много версий – правдивых или ложных. Никто – не суд, никто - не последняя инстанция. Прозрачный, открытый судебный процесс, чтобы вся страна, каждый сознательный украинец получил ответ, что произошло в Иловайске. Кто договаривался про тот коридор, почему не возбуждены уголовные дела против тех, кто расстреливал наших бойцов в том коридоре", – отметил Колесник.

Вместе с тем глава государства поднял проблему возвращения людей, которые незаконно содержатся в ОРДЛО и РФ, отметив, что Украина работает над тем, чтобы освободить их как можно скорее.

"Мы действительно подаем в списках на взаимное освобождение, чтобы вы просто знали, всех. Нет такого, что мы подаем гражданских, а военных – нет. Такого нет. Это неправда. Поверьте.

Мы всех вернем: кто жив и не жив. В любом случае", – добавил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский в годовщину Иловайской трагедии почтил память воинов, погибших в борьбе за Украину. Так, 29 августа ежегодно отмечается День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.