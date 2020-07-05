Мы вернем всех наших людей и территории, которые сейчас оккупированы, - Зеленский

Владимир Зеленский Офис президента

Мы вернем мирную, единую, неделимую, мощную и непобедимую Украину, подчеркнул президент

Президент Украины Владимир Зеленский в Одессе на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины заявил, что Украина вернет всех своих людей и все временно оккупированные территории, как вернула в свое время украинских моряков и их корабли. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня рядом с нашей гордостью, фрегатом "Гетман Сагайдачный", стоит буксир "Яны Капу", возвращены катеры "Никополь" и "Бердянск". А в городах Краматорск и Славянск гордо реет желто-синий флаг. И все это дает мне мощный заряд силы и веры в то, что все у нас обязательно получится! Мы вернем всех наших людей. Вернем все наши территории. Вернем веру в правду и справедливость. Мы вернем мирную, единую, неделимую, мощную и непобедимую Украину", - отметил глава государства.

Владимир Зеленский напомнил, что год назад, в День Военно-Морских сил Украины, он также был в Одессе, а рядом были семьи украинских моряков, которые в то время еще находились в русском плену. Тогда он благодарил матерей, жен и детей за выдержку и мужество, и обещал сделать все, чтобы их близкие вернулись домой.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что моряки из Крыма, которые в 2014 году не изменили Украине, получат квартиры, поскольку их социальное обеспечение является одним из главных задач.