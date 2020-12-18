Мы теряем образование – как учителю выживать со своими проблемами и не нести их в школу? – Савченко

Надежда Савченко Скриншот видео

У детей теряется способность учиться, говорит народный депутат предыдущего созыва

Украинские дети, их родители и учителя сейчас чувствуют бедность, а на это еще и накладывается полный беспорядок в сфере реформированного образования.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко.

Надежда Савченко, комментируя скандалы в образовательной сфере, отметила, что ей жаль и учителей, и учеников, ведь у нее складывается впечатление, что это – искалеченные души и мозги.

"Мы теряем образование, мы теряем способность учиться, а это очень страшно. Учителя не хотят учить из-за своих проблем, нервов. Мы видели пример, как учителю выживать со своими домашними проблемами, как ему не нести это в школу и как ему не нести из школы домой. Это тоже люди, которые постоянно подвергнуты психологическому стрессу", - сказала Надежда Савченко.

Гостья ток-шоу обратила внимание на то, что украинские дети, их родители и учителя сейчас чувствуют бедность, а на это еще и накладывается полный беспорядок в сфере реформированного образования.

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"Детей не учат становиться на путь логического мышления, и все. У людей теряется вообще даже способность учиться непрерывно, заниматься самообразованием, учиться в будущем", – констатировала Надежда Савченко.

Напомним, в Украине уже с 18 января начнется регистрация для добровольной сертификации учителей начальных классов, прохождение которой будет предоставлять "отгулы", а успешные результаты – надбавку в размере пятой части от ставки.

Следует отметить, что недавно в Украине завершилась сертификация учителей начальной школы, все этапы которой успешно прошли 902 педагога. При этом около 40% педагогов не прошли сертификацию.