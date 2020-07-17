Мы ставим цель до начала сентября вдвое увеличить мощности для тестирования на COVID-19, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов УНН

По словам министра, за период жесткого карантина удалось подготовить медицинскую систему страны

Министерство здравоохранения до начала сентября ставит цель вдвое увеличить мощности для проведения лабораторного тестирования на коронавирус COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает "РБК-Украина".

По словам министра, с начала карантина и до сегодняшнего дня удалось значительно увеличить количество лабораторий - с трех до 86, что позволило проводить больше тестирований.

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"За период жесткого карантина была подготовлена система. Нам удалось разорвать цепочку и притормозить распространение. Когда я пришел на должность, мы делали около 200-250 тестов в день. Сегодня мы делаем почти 14 тысяч. Были три лаборатории, сейчас – 86. И мы не останавливаемся. Себе и сотрудникам я ставлю KPI, чтобы на начало сентября мы имели в два раза большие мощности, чем те, которые есть сейчас", - отметил Степанов.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов назвал основное условие, которое позволит Украине выйти из "красной зоны" пересечения границы, а гражданам - попасть в ЕС.