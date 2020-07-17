Мы ставим цель до начала сентября вдвое увеличить мощности для тестирования на COVID-19, - Степанов
По словам министра, за период жесткого карантина удалось подготовить медицинскую систему страны
Министерство здравоохранения до начала сентября ставит цель вдвое увеличить мощности для проведения лабораторного тестирования на коронавирус COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает "РБК-Украина".
По словам министра, с начала карантина и до сегодняшнего дня удалось значительно увеличить количество лабораторий - с трех до 86, что позволило проводить больше тестирований.
"За период жесткого карантина была подготовлена система. Нам удалось разорвать цепочку и притормозить распространение. Когда я пришел на должность, мы делали около 200-250 тестов в день. Сегодня мы делаем почти 14 тысяч. Были три лаборатории, сейчас – 86. И мы не останавливаемся. Себе и сотрудникам я ставлю KPI, чтобы на начало сентября мы имели в два раза большие мощности, чем те, которые есть сейчас", - отметил Степанов.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов назвал основное условие, которое позволит Украине выйти из "красной зоны" пересечения границы, а гражданам - попасть в ЕС.