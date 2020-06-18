Мы просчитали более 80 сценариев развития пандемии COVID-19 в Украине, - Ляшко

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

По словам Ляшко, адаптивный карантин предусматривает четыре варианта развития событий

Министерство здравоохранения просчитало 81 сценарий развития пандемии COVID-19 в Украине и выбрало три наиболее оптимистичных. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы просчитали 81 сценарий, по которому может развиваться на территории Украины эпидемия коронавируса. Но ретроспективно выбрали сейчас три наиболее оптимистичных сценария, которые учитывают именно сезонность в летнее время. Поскольку только Восточная Европа выбивается из сезонности. Мы хотели посмотреть, есть ли в Украине сезонность на коронавирусную болезнь", - сказал Ляшко.

Главный санитарный врач отметил, что если украинцы будут продолжать придерживаться правил адаптивного карантина - есть четыре варианта развития событий.

"Мы можем идти, когда сезонность отсутствует, и мы внедряем карантинные меры не полностью и несовершенно - тогда мы можем выйти на 7000 умерших. Если сезонность будет 100% нулевая, то есть летом не должны регистрироваться случаи, тогда у нас должно быть не больше 1000 умерших", - добавил Ляшко.

Новости по теме: В Украине зафиксировали новый антирекорд COVID-19: За сутки выявили 829 случаев

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что худший сценарий Министерства здравоохранения по распространению коронавируса в стране предусматривает возможность введения жесткого карантина в некоторых областях страны уже с 22 июня.