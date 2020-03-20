Мы очень отстали от мира, – Владимир Кацман о готовности Украины к борьбе с коронавирусом

Политический эксперт Владимир Кацман Фото из открытых источников

В украинских больницах очень мало диагностических систем, предостерегает эксперт

В Украине будут ездить автомобили с громкоговорителями, которые будут оповещать людей о карантине из-за коронавируса, но было бы хорошо, чтобы до районных клиник доехали аппараты искусственного дыхания или хотя бы защитные костюмы и средства.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Эксперт, комментируя решение о передвижении автомобилей с громкоговорителями, которые будут информировать людей о необходимости соблюдать условия карантина, заметил, что в ситуации, когда страна сталкивается с таким серьезным вызовом, как угроза эпидемии, следует смотреть на опыт других государств. Владимир Кацман указал пример США, где введена система проверки граждан быстрыми тестами, которые за короткое время уже дают результат об инфицировании коронавирусом. Эксперт подчеркнул, что Украина в этом смысле значительно отстала от остального мира.

"У нас так хорошо, что будут ездить громкоговорители и рассказывать, что надо сидеть дома. Но хорошо бы, чтобы до районных клиник доехали аппараты искуственного дыхания или хотя бы защитные костюмы и средства", – подчеркнул Владимир Кацман.

Эксперт предостерег, что в украинских больницах очень мало диагностических систем. Сейчас их закупают сотнями, а нужно – тысячами.

Напомним, с четверга, 19 марта, в Киеве и с пятницы, 20 марта, по всей Украине будут курсировать автомобили ГСЧС с громкоговорителями, которые будут информировать людей о необходимости соблюдать условия карантина.

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