Мы не видим возможности для тотального карантина, - Шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль Telegram Денис Шмигаль

Основной проблемой в Украине остается вопрос обеспечения кислородом больничных коек для пациентов с коронавирусом

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что сейчас нет возможности введения тотального карантина в Украине. Об этом он сообщил изданию РБК-Украина.

"Мы очень не хотим и не видим возможности тотального карантина. Сейчас у нас становится все больше красных зон и я еще раз призываю людей к сознанию: маски, социальная дистанция, ответственность", - сказал Шмигаль.

Он также отметил, что сейчас Украина лучше готова к коронавирус, чем это было весной, поскольку сейчас есть больше больничных коек, однако остается вопрос обеспечения их кислородом.

"Субвенция на закупку кислорода в более чем полмиллиарда гривен перечислено местным органам самоуправления и практически каждый день проводится штаб, где с председателями областных государственных администраций, мэрами городов, мы работаем над тем, чтобы увеличить количество мест, обеспеченных кислородом", - заявил Шмыгаль.

Он добавил, что сейчас в срочном порядке правительство раздает лицензии производителям кислорода.

"Вопрос в самих баллонах, но кислород предоставляется бесплатно", - отметил премьер.

К слову, сегодня в Украине проходят местные выборы. Глава правительства уже отдал свой голос на избирательном участке во Львове.

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Ранее сообщалось, что в Украине в течение 24 октября диагностировали 6088 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 еще 102 пациентов умерли в результате осложнений.