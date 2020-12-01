"Мы не попытались остановить их": Очевидец рассказал о том, как из американской пустыни пропал загадочный монолит

Неизвестные люди примерно за 10-15 минут повалили монолит, разобрали и уехали вместе с ним

Последние фото загадочного монолита в пустыне штата Юта Instagram/Ross Bernards Фотограф Росс Бернардс рассказал, что с друзьями отправился в загадочного монолита в американском штате Юта, когда и стали последними туристами, которые увидели его в оригинальной локации. В частности, он поделился в своем Instagram как именно исчез предмет.

"Мы проехали шесть часов на машине, после чего еще какое-то время шли пешком. Когда пришли на место назначения, там была еще одна группа, которая как раз собиралась уходить. После этого я и друзья остались у монолита в одиночестве примерно на час и сорок минут", - вспомнил мужчина.

Когда вся группа сфотографировалась у достопримечательности, они услышали голоса. Ребята решили собрать вещи и оставить вновь прибывших наедине, чтобы те также могли насладиться одиночеством.

"Но с первых минут стало ясно, что ребята пришли туда не просто так. Они окружили монолит, после чего сказали: "Вам лучше поторопиться со своими фотками". Затем один из них несколько раз пнул конструкцию и сообщил своим друзьям, что никакие дополнительные инструменты им не потребуются.

Вчетвером они навалились на монолит сначала с одной стороны, а потом с другой — конструкция не выдержала и выскочила из земли: "Вот почему не нужно оставлять мусор в пустыне", — заявил "главный", - написал фотограф.

Неизвестные быстро разобрали мололит, сложили в тачку и ушли. "Не оставляйте никаких следов", — бросил им напоследок один из парней.

"На все у них ушло от 10 до 15 минут. Мы не знали, кто это, и мы не собирались делать хоть что-то, чтобы остановить их. Они пришли сделать это с настроением типа "Это наша миссия", — приводит NY Times слова одного из друзей Росса — Джеймса Ньюлендса.

Именно он и сделал фотографии парней.

Неизвестные за 15 минут разобрали монолит и уехали Michael James Newlands / NY Times

В то же время, все еще остается загадкой происхождение таинственного металлического монолита.

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Напомним, на прошлой неделе сотрудники Управления общественной безопасности американского штата Юта обнаружили в пустыне загадочную металлическую конструкцию в форме монолита высотой 3,6 метра.

А уже через несколько дней, власти американского штата Юта заявили об исчезновении металлического монолита. От него осталась только выемка на земле и треугольная деталь конструкции.