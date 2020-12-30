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Мы научились радоваться простым вещам: Кличко поздравил всех с Новым годом

Виталий Кличко Facebook-страница Кличко - мэр

Также мэр Киева подчеркнул, что за уходящий год люди стали сильнее и добрее

Киевский городской глава Виталий Кличко заявил, что 2020 год был сложным для всех, однако украинцы не отчаялись, стали сильнее и добрее. Об этом столичный мэр сказал в видеопоздравлении, которое он разместил в своем Facebook.

"Мы прошли этот год. А это уже хорошо! Да, всем было сложно. Но мы не отчаялись. Мы работали, поддерживали друг друга. Мы стали больше ценить близких. И видеть приятное вокруг. Больше любить свой город и его красоту, радоваться простым вещам", - отметил Кличко.

По его словам, за прошлый год люди стали сильнее и добрее. "Поэтому мы все преодолеем. Вместе!" - подчеркнул столичный голова.

Также Виталий Кличко пожелал всем мира, добра, крепкого здоровья и веры в чудеса.

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Напомним, ранее мы нашли оригинальные стихотворные и прозаические поздравления с Новым годом и Рождеством для родных и близких. Здесь можно просмотреть классные новогодние пожелания, которые можно немного видоизменить по собственному усмотрению, и поздравить близких людей.

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