Мы доведем все дела к справедливому финалу: Венедиктова отчиталась по борьбе с коррупцией в Украине

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова Фото из открытых источников

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отчиталась о состоянии дел борьбы с коррупцией в Украине и пообещала довести каждое из них к справедливому финалу. Об этом она заявила на своей странице в Facebook. "9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией. К сожалению, в Украине привыкли больше просто говорить о противодействии коррупции, чем реально ее преодолевать. Вероятных причин на то немало: нет реального желания, нет сознательной зрелости, элементарная жажда наживы, несовершенное законодательство и многое другое.

В современном мире коррупция – это не один человек, который несет деньги из точки А в точку Б. Коррупция – это понятие, которое достаточно сложно объяснить несколькими словами и дать четкое недвусмысленное лексическое значение.

Важно, чтобы мы не обманывали себя, выкрикивая лозунги со всех трибун, рассказывая о наших невероятных достижениях в вопросах борьбы с этим явлением. Мы не должны обманывать и общество.

Я верю и знаю, что наша команда и Президент, прежде всего, пришли в 2019 году работать не с целью разбогатеть, а с другой миссией – сделать богаче украинцев. Было бы нечестно по отношению к гражданам утверждать, что в наших рядах нет предателей или тех, кто привык воровать и продолжает делать это сегодня. Таким среди нас не место. Эти люди, так или иначе, должны оказаться в местах лишения свободы. И это честно.

Не все понимают, что бороться со взяточничеством и хищением, как мелким, так и масштабным, очень трудно: и мы совершенствуемся, но и преступники зачастую далеко не простаки. Невозможно расследовать производство и после этого передать его в суд, если не соблюдены все мельчайшие требования закона.

Могу только представить разочарование граждан в те минуты, когда, казалось бы, все настолько очевидно, а вор, как и раньше "рассекает" на дорогом авто, живет в элитном доме, летает на острова на частном самолете, не вылезает из дорогущих ресторанов. Это временно. Хочу вас заверить, что мы доведем все дела до справедливого финала. Мы сможем доказать вину каждого, кто нарушил закон", - отметила Венедиктова.

При этом генпрокурор подчеркнула, что каждый день правоохранители разоблачают в среднем 44 коррупционных правонарушения. За 8 месяцев моего пребывания в должности Генпрокурора система органов правопорядка разоблачила 7 748 таких преступлений. Здесь рост производительности всего 10%, но на 50% возросло количество лиц, которым сообщено о подозрении в коррупции. С марта по ноябрь - 2 374 подзаряжаемых, тогда как в прошлом году было всего 1 606. Почти на 40% увеличилось количество направленных в суд уголовных производств с обвинительными актами – 1 764 против 1 291 за аналогичный период прошлого года.

Также более чем на 10% увеличилось количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений -2 937 человек.

- В частности, 923 работника правоохранительных органов и 165 депутатов всех уровней.

"В такой борьбе начинать нужно с самоочищения. Это основа нашей антикоррупционной стратегии – только честные прокуроры могут вести искренний поединок с беззаконием. Мы здесь принципиально не покрываем своих - только за последние 8 месяцев к уголовной ответственности привлечено 21 прокурора, большинство из них как раз за совершение уголовных коррупционных правонарушений.

Взяточников за решеткой ждет от нас общество после громких разоблачений с полотнами купюр на фотографиях. За этот период осуждено за коррупцию - 408 человек. Этот результат увеличился только на 10% и нам надо системно работать, в частности над законодательством, чтобы судебное разбирательство не затягивалось", - подчеркнула Венедиктова.

Также, по ее словам, более 8 раз увеличилась сумма установленных убытков государству – почти 278 млн гривен, тогда как в прошлом году только 34 млн грн, и на 40% – сумма возмещенных.

В 17 раз выросла сумма предъявленных исков с целью обеспечения возмещения убытков – с 14 млн грн до почти 237 млн гривен и на 90% – арестованного имущества, что составляет почти 63 млн гривен.