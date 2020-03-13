Мы действуем решительно и на опережение: Зеленский срочно обратился к украинцам

Владимир Зеленский president.gov.ua

По словам президента, все решения, которые были приняты сегодня СНБО, через две недели будут пересмотрены

Президент Украины Владимир Зеленский записал срочное видеообращение к гражданам Украины, в котором рассказал об ограничениях, которые вводятся для борьбы с коронавирусом. Трансляцию в прямом эфире вел телеканал ZIK.

"Мы действуем решительно и на опережение. Сегодня решено следующее: во-первых, мы закрываем границу для иностранцев. Будут закрыты пограничные пункты пропуска для пассажирского сообщения. 2 недели, начиная с 00 часов 1 минуты 16 марта 2020 года иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем, ни любыми другими средствами", - сказал он.

По словам президента, исключение для въезда граждан составляют иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, в частности, представители официальных международных организаций и дипломатических миссий.

Зеленский заявил, что через 2 недели этот вопрос будет рассмотрен повторно.

"Грузовые пункты пропуска, авиа-, железнодорожные, морские и автомобильные продолжат работать. Экипажи судов, самолетов, грузовых автомобилей могут заезжать в Украину и подвергаются медицинской проверке экспресс-тестами", - добавил Зеленский.

По словам президента, украинцев, которые сейчас находятся за рубежом:

те, кто вылетел из Украины чартерными рейсами в туристическое путешествие, точно вернутся домой согласно расписанию;

другие граждане имеют трое суток, чтобы вернуться регулярным авиасообщением.

"Те, кто по объективным причинам не успеет этого сделать, должны обратиться в украинское консульство. В совместном взаимодействии с украинскими авиакомпаниями они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами", - подчеркнул президент.

При этом всем гражданам в пределах страны Зеленский настоятельно порекомендовал воздержаться от поездок за границу без крайней необходимости.

По его словам, в ближайшее время инфекционные медицинские учреждения в каждом регионе Украины будут полностью обеспечены экспресс-тестами для выявления признаков коронавируса. Все необходимые средства для этого есть.

Кроме этого, президент добавил, что правительство запретило экспорт из Украины средств индивидуальной противовирусной защиты. Для приема сложных случаев подготовлены более 12 тысяч мест в инфекционных стационарах, около двух тысяч врачей-инфекционистов и более пяти тысяч среднего медицинского персонала. Принимаются меры, чтобы максимально повысить способность больниц принимать необходимое количество пациентов для интенсивной терапии.

"Национальный банк Украины согласился поддержать мою инициативу и разработать программу мер по кредитной поддержке бизнеса и населения", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что отдельное внимание будет уделено здоровью наших военных, а медицинские работники получат дополнительное материальное поощрение.

"От каждого из нас очень многое зависит. Каждый человек, у которого проявляются даже легкие симптомы заболевания, должен самоизолироваться в течение как минимум семи дней и обязательно обратиться к семейному врачу. Помогают простые вещи: мыть руки с мылом. Тщательно и больше 30 секунд. Пользоваться дезинфектором, здороваться, не пожимая руки и не целуя в щеки друг друга, держать дистанцию в один метр. Следует помнить, что гречка, спички и туалетная бумага не спасают от коронавируса. Нужны критическое мышление, холодная голова и меры гигиены", - резюмировал он.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что Украина с 17 марта полностью прекращает авиасообщение.