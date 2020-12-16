Мы боимся вспышки коронавируса COVID-19 после новогодних праздников, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов Фото - kmu.gov.ua

По его словам, в стране продолжается работа по укреплению медицинской системы

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ведомстве опасаются вспышки коронавирусной болезни после празднования Нового года. Об этом он рассказал во время ежедневного брифинга, сообщает "РБК-Украина".

Как отмечается, украинцев просят избегать массовых скоплений во время праздников и соблюдать карантинные требования.

"Мы с большой тревогой смотрим на все праздничные дни, чтобы у нас не произошло вспышки после празднования новогодних праздников. Большая просьба соблюдать все меры. Не забывайте о маске, соблюдайте дистанцию, избегайте массового скопления людей", - рассказал министр.

Также он добавил, что сейчас идет работа по укреплению медицинской системы в Украине. Так по состоянию на 16 декабря в стране подключены к кислороду уже более 34 тыс. больничных коек.

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Напомним, по состоянию на утро 16 декабря в Украине зарегистрированы 919 704 случая коронавируса COVID-19, за минувшие сутки болезнь подтвердили у 10 622 человек.