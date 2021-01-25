Мы без "прокладок" уже ничего закупить не можем? – Кацман о вакцинации от COVID-19

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Эксперт предостерег, что Украине придется закупать "второсортную" вакцину от коронавируса

Вакцинация украинского населения от коронавируса начнется в тот день, как только государственный чиновник услышит слово "откат".

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Гость ток-шоу, комментируя ситуацию с предстоящей вакцинацией украинцев от коронавируса, предложил подсчитать, насколько больше доз вакцин смогла бы получить Украина, если бы средства, которые должна потратить на оплату услуг посредников при закупке препаратов, потратила бы на изготовления собственной вакцины.

"А если вообще убрать "прокладки"? Вы меня простите, то ли нам локдаун навеял такое, а мы без "прокладок" вообще уже не можем, что ли? Вы меня простите, мы ничего уже не можем закупить без "прокладок"?" – поинтересовался Владимир Кацман.

Гость студии отметил, что сегодня его прогноз относительно того, что Украина будет закупать "второсортную" вакцину от коронавируса, потому что не производит своей, воплощается в жизнь. Владимир Кацман также поделился соображениями относительно того, когда в Украине может начаться вакцинация от COVID-19.

"Моя версия ответа: как только государственный чиновник услышит слово "откат", в этот день начнется вакцинирование украинского населения. Как только он почувствует "откат", в ту сторону он пойдет закупать вакцину. Любая сторона устроит, любая! Ну, разве, может быть, Россия не устроит, потому что американское посольство запретило", – сказал Владимир Кацман.

Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко заявил, что лиц, которые вакцинировались от коронавируса, будут заносить в специальную электронную базу, чтобы потом врачи могли выдать справку о прививках.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что введение сертификатов о проведенной вакцинации против COVID-19 не избавит от всех проблем во время путешествий за границу.