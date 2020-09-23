МВД запустит чат-бот о местных выборах

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Цель данного чат-бота - повышение защиты украинцев во время волеизъявления

Министерство внутренних дел Украины запустит чат-бот с информацией о местных выборах-2020, который должен повысить защиту украинцев во время волеизъявления. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Олегом Диденко, передает пресс-служба МВД.

По его словам, сейчас уже работает геоинформационный аналитический портал МВД "Местные выборы-2020", который предназначен для мониторинга правонарушений и состояния общественной безопасности в режиме реального времени.

"Нашим следующим шагом станет запуск нового технологического продукта - чат-бота "Выборы-2020", который в значительной степени повысит защиту волеизъявления граждан", - отметил Геращенко.

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Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия должна запустит бесплатный портал "ЦИК: Просвещение", на котором в виде интерактивной интернет-игры в доступной и шутливой форме будут обучать избирательным темам.