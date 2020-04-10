live
Новости » Общество Читати новину українською

МВД запустило чат-бот в Telegram по противодействию домашнему насилию

Домашнее насилие

С помощью чат-бота можно вызвать службы помощи

Министерство внутренних дел Украины запустило в Telegram чат-бот  по противодействию домашнему насилию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

"Чат-бот "ДійПротиНасильства" предоставит максимально исчерпывающую информацию о домашнем насилии, поддержку и помощь в этом вопросе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с помощью чат-бота можно:

  • вызвать службы помощи: полицию и скорую;
  • переключить на специалистов безвозмездной правовой помощи, которые в свою очередь окажут юридическую консультацию в онлайн-режиме;
  • предоставить контакты других служб помощи;
  • объяснить, что такое домашнее насилие и как противодействовать этому явлению, полномочия органов и учреждений, осуществляющих меры по предупреждению домашнего насилия.

Новости по теме: За домашнее насилие жителю Львовщины грозит тюрьма

Напомним, мужчина, который совершил насилие в отношении своей жены напал на офицера мобильной группы, который прибыл на вызов.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Как Россия чуть не уничтожила украинские воздушные силы Киевская ОГА допустила продление карантина до осени Двое украинских политзаключенных в РФ находятся в критическом состоянии, - Денисова В Украине готовят запуск единого билета на все виды транспорта
Loading...

программы канала ZIK

Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20
Народ против | Интервью с Евгением Комаровским | 09.04.20
Леонид Кравчук | Ток-шоу
Анатолий Шарий | HARD с Влащенко | 07.04.20
Андрей Портнов | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу