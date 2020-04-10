МВД запустило чат-бот в Telegram по противодействию домашнему насилию

Домашнее насилие

С помощью чат-бота можно вызвать службы помощи

Министерство внутренних дел Украины запустило в Telegram чат-бот по противодействию домашнему насилию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

"Чат-бот "ДійПротиНасильства" предоставит максимально исчерпывающую информацию о домашнем насилии, поддержку и помощь в этом вопросе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с помощью чат-бота можно:

вызвать службы помощи: полицию и скорую;

переключить на специалистов безвозмездной правовой помощи, которые в свою очередь окажут юридическую консультацию в онлайн-режиме;

предоставить контакты других служб помощи;

объяснить, что такое домашнее насилие и как противодействовать этому явлению, полномочия органов и учреждений, осуществляющих меры по предупреждению домашнего насилия.

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Напомним, мужчина, который совершил насилие в отношении своей жены напал на офицера мобильной группы, который прибыл на вызов.