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МВД запустило чат-бот "Выборы-2020" для обеспечения прозрачного избирательного процесса

МВД запустило чат-бот "Выборы 2020" Фото из открытых источников

С помощью чат-бота граждане могут известить правоохранители органы о нарушении избирательного процесса

Министерство внутренних дел Украины запустило чат-бот "Вибори2020", который поможет защитить волеизъявление граждан и будет реагировать на факты нарушения избирательного процесса. Об этом сообщает пресс-служба МВД. 

Как отмечается, новосозданный чат-бот поможет определить такие виды нарушений:

  • подкуп избирателей или комиссии;
  • финансирование агитации;
  • ведение агитации;
  • препятствование волеизъявлению;

В частности, граждане, которые стали свидетелями выше названных нарушений, могут сообщить о них с помощью бота. Для этого нужно выбрать область и адрес, где произошло нарушение, отправить фото или видео с доказательствами и комментарий. Для обратной связи можно оставить свой номер телефона.

"Сообщение передается в Ситуационный центр Нацполиции, обрабатывается и регистрируется, после чего на место происшествия направляется патруль полиции", - пояснили в МВД. 

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К слову, всего с 5 сентября правоохранители зарегистрировали 4209 сообщений, связанных с избирательным процессом. Кроме этого, в ЕРДР были внесены сведения о 309 уголовных правонарушениях и составлено 1067 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел сообщали, что в Украине работает геоинформационный аналитический портал МВД "Местные выборы-2020", который помогает в мониторинге правонарушений и состояния общественной безопасности в режиме реального времени. 

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