МВД работает над созданием базы данных карманных и автомобильных воров, - Геращенко

Заместитель главы МВД Антон Геращенко Фото из открытых источников

Теперь злоумышленников будут ловить с помощью технологий

Министерство внутренних дел создает базу данных карманных воров и автомобильных воров, которая поможет доказывать их вину. Об этом заявил во время брифинга заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает РБК-Украина.

По словам заместителя министра, теперь правоохранители смогут использовать технологии, чтобы задерживать таких преступников и доказывать их вину.

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"Мы сейчас создаем базу данных тех лиц, которые подозреваются в постоянных преступлениях, связанных с кражами из авто, кражами личного имущества - это распространенная история, когда в ресторанах подсаживаются и залезают в карманы других. Мы будем, используя технологии, таких задерживать, предъявлять обвинения и доказывать их вину", - отметил Геращенко.

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Напомним, недавно в МВД анонсировали более тщательный контроль за работой развлекательных заведений в условиях карантина.