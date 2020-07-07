МВД работает над созданием базы данных карманных и автомобильных воров, - Геращенко
Теперь злоумышленников будут ловить с помощью технологий
Министерство внутренних дел создает базу данных карманных воров и автомобильных воров, которая поможет доказывать их вину. Об этом заявил во время брифинга заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает РБК-Украина.
По словам заместителя министра, теперь правоохранители смогут использовать технологии, чтобы задерживать таких преступников и доказывать их вину.
"Мы сейчас создаем базу данных тех лиц, которые подозреваются в постоянных преступлениях, связанных с кражами из авто, кражами личного имущества - это распространенная история, когда в ресторанах подсаживаются и залезают в карманы других. Мы будем, используя технологии, таких задерживать, предъявлять обвинения и доказывать их вину", - отметил Геращенко.
Напомним, недавно в МВД анонсировали более тщательный контроль за работой развлекательных заведений в условиях карантина.