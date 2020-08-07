МВД и Минцифры презентовали образовательный сериал об онлайн-инструментах противодействия домашнему насилию

Презентация образовательного сериала об онлайн-инструментах противодействия домашнему насилию МВД Украины

Министерство внутренних дел и Министерство цифровой трансформации презентовали образовательный сериал об онлайн-инструментах противодействия домашнему насилию.

Как сообщает пресс-служба МВД, фильм представила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан, а также временно поверенный в делах Канады в Украине Руслан Кац.

Образовательный сериал "О противодействии домашнему насилию с помощью онлайн инструментов" - бесплатный курс, который подскажет куда обратиться пострадавшим, как это сделать правильно и как помочь, если вы стали случайным свидетелем домашнего насилия.

Участие в нем приняли: Даниэль Салем, Мария Ефросинина, Tayanna, Екатерина Павличенко, Александр Фацевич, Алена Гудкова, Леся Матвеева, Алексей Белошицкий, Елена Дашутина.

"МВД и Нацполиция продолжают искать новые подходы с целью информирования общества, для того чтобы максимально формировать нулевую толерантность к любым проявлениям насилия, для того чтобы остановить его молчаливое одобрение или оправдание. Сделать явление домашнего насилия еще более видимым, чтобы никто не оставался в стороне в случае этой проблемы. Этот сериал – качественно новый продукт, который не только информирует население о том, что такое домашнее насилие, куда обращаться, как действовать, а также обучает инструментам, которые могут помочь в случае проблемы домашнего насилия", - сказала Екатерина Павличенко.

Заместитель министра также отметила, что цель создания этого сериала - чтобы каждый, кто его посмотрел, мог идентифицировать домашнее насилие, знать, каких форм оно бывает, оно бывает четырех форм - физическое, сексуальное, моральное и экономическое, знать, куда обратиться жертвам домашнего насилия.

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан добавила, что такой образовательный сериал поможет быть услышанными тем, кто в этом особенно нуждается. Украина может и станет страной, свободной от домашнего насилия.

Презентация образовательного сериала об онлайн-инструментах противодействия домашнему насилию МВД Украины

"Сегодня Мінцифри и МВД собрались вместе, чтобы сказать: домашнее насилие нельзя замалчивать. Потому что это калечит, разрушает жизнь и убивает. Мы знаем, что говорить об этом в полный голос — тяжело и очень больно. Но мы услышим даже тех, кто будет говорить шепотом. Мы представляем образовательный сериал “Онлайн-инструменты противодействия домашнему насилию” — бесплатный курс, который подскажет, куда обратиться пострадавшим, как это сделать правильно и как помочь, если вы стали случайным свидетелем домашнего насилия. Из сериала можно узнать о том, что такое домашнее насилие, и каким оно бывает, к кому обращаться за помощью, законодательство и полномочия полиции, планирования собственной безопасности, и как помочь пострадавшим от домашнего насилия", - рассказала Валерия Ионан.

Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич отметил, что на сегодняшний день в Украине работает 45 групп противодействия домашнего насилия, полномочия по реагированию на домашнее насилие есть также у патрульной полиции. Для того, чтобы предотвращение и противодействие домашнему насилию были эффективными, необходимо создать доверительную коммуникацию между обществом и полицией.

"Образовательный сериал "О противодействии домашнему насилию с помощью онлайн инструментов" дает нам возможность создать доверительную коммуникацию между населением и полицией, чтобы мы эффективно реагировали на факты домашнего насилия. Если говорить о практических шагах действия полиции, то они начинаются с сообщения, которое получит оператор 102. В коммуникации в доверии можно получить информацию о личности, о наличии детей, о наличии оружия. Такая информация необходима полиции для максимально эффективного реагирования", - сказал Александр Фацевич.

В свою очередь, временный поверенный в делах Канады в Украине Руслан Кац подчеркнул, что новый образовательный сериал – информативный, понятный и исчерпывающий.

"И я надеюсь, что его увидят самый широкий круг людей. Жертвы домашнего насилие очень часто чувствуют себя одинокими и изолированными, именно поэтому очень важно делиться информацией о том, что помощь есть и она доступна. И здесь полиция играет большую роль, поскольку находится на передовой борьбы с домашним насилием", - отметил Руслан Кац.

Примечательно, непосредственно образовательный сериал можно бесплатно просмотреть по ссылке.