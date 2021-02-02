Музыканта Мэрилина Мэнсона обвинили в насилии над женщинами: Он назвал это "искажением реальности"

Музыкант Мэрилин Мэнсон Фото из открытых источников

О насилии со стороны легенды рок-музыки заявила его бывшая невеста Эван Рейчел Вуд, ее поддержали еще четыре женщины

Американского музыканта, лидера одноименной группы, художника, фотографа Мэрилина Мэнсона его бывшая невеста актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила в сексуальном и психологическом насилии. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Имя моего обидчика Брайан Уорнер, известный миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была еще подростком, и ужасно издевался надо мной в течение многих лет. Меня убедили и заставили подчиниться. Я жила в страхе возмездия, клеветы и шантажа", - отметила актриса.

По словам Вуд, она хочет, чтобы мир узнал о поступках Мэнсона, и призывает остановить насильника, пока он не обидел еще кого-то.

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По информации BBC, ВУд поддержали еще несколько других женщин. В частности, модель Сара Мак Ники призналась, что Мэнсон швырнул ее к стене и угрожал разбить лицо бейсбольной битой. Актриса Эшли Линдси Морган заявила, что мужчина издевался над ней: резал, обжигал и заставлял приносить ему нацистские сувениры. Исполнительница SourGirrrl написала, что Мэнсон связывал ее, насиловал и заставлял вместе с ним употреблять наркотики. О насилии и сообщила Эшли Уолтерс - ее он использовал как "подарок" для сексуальных утех своих партнеров.

Сразу после этого, по данным издания Vanity Fair, представитель законодательного органа штата Калифорния написала письмо в генпрокуратуру и ФБР с требованием расследовать обвинения против музыканта, а звукозаписывающая компания Loma Vista Recordings, с которой сотрудничал Мэнсонн, расторгла с ним контракт.

Сам певец Мэрилин Мэнсон не усматривает своей вины в предъявленных обвинениях.

"Мои интимные отношения всегда строились на взаимном согласии с партнерами-единомышленниками", - отметил певец в своей странице в Instagram.

По словам Мэнсона, такие безосновательные обвинения являются "ужасным искажением реальности". В этом он видит желание людей "покопаться" в его прошлом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ) translateX(8px);"> ) translateX(8px);"> Публикация вот Marilyn Manson (@marilynmanson)

Напомним, обвинение в насилии со стороны возлюбленного популярно среди звезд шоу-бизнеса. К примеру, не первый год общественность смакует сложные отношения между актером Джонни Деппом и теперь уже его бывшей жены Эмбер Херд. Последняя заявляла, что муж ее бил и угрожал убийством.