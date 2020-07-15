Музыкальный сервис Spotify стал доступен в Украине

Spotify Фото из открытых источников

Сервис позволяет легально и бесплатно прослушивать музыкальные композиции

Музыкальное приложение Spotify стало доступно для пользователей из Украины и еще 12 стран Европы на платформах App Store и Play Market. Об этом говорится на сайте сервиса.

Как отмечается, сейчас пользователи из 92 стран могут наслаждаться прослушиванием 50 миллионов треков. Кроме этого, приложение насчитывает 4 миллиарда списков воспроизведения и локализованные функции персонализации музыки.

Недавно шведский сервис стал доступным на территориях Украины, Беларуси, Казахстана, Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Косово, Молдовы, Черногории, Северной Македонии, Сербии, Словении и России.

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Однако, для того, чтобы воспользоваться всеми возможностями приложения, пользователи должны оформить подписку, стоимость которой составляет от 2,49 до 7,99 долларов за месяц. Первый месяц пользования для всех пользователей – бесплатный.

Подписка на месяц - 4,99 долл./месяц.

Подписка для двух - 6,49 долл./месяц.

Семейная подписка - 7,99 долл./месяц.

Для студентов - 2,49 долл./месяц.

Заметим, воспользоваться сервисом можно без оформления подписки. Однако, тогда приложение будет доступно с рекламой и другими ограничениями.

К слову, сейчас Spotify не поддерживает украинский язык, потому информация в мобильном приложении, а также на сайте будет отображена на английском.

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Напомним, ранее компания Google в рамках инициативы Digital Wellbeing запустила три новые экспериментальные программы, которые должны помочь людям преодолеть зависимость от мобильных телефонов.