Музыкальный сервис Spotify стал доступен в Украине
Сервис позволяет легально и бесплатно прослушивать музыкальные композиции
Музыкальное приложение Spotify стало доступно для пользователей из Украины и еще 12 стран Европы на платформах App Store и Play Market. Об этом говорится на сайте сервиса.
Как отмечается, сейчас пользователи из 92 стран могут наслаждаться прослушиванием 50 миллионов треков. Кроме этого, приложение насчитывает 4 миллиарда списков воспроизведения и локализованные функции персонализации музыки.
Недавно шведский сервис стал доступным на территориях Украины, Беларуси, Казахстана, Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Косово, Молдовы, Черногории, Северной Македонии, Сербии, Словении и России.
Однако, для того, чтобы воспользоваться всеми возможностями приложения, пользователи должны оформить подписку, стоимость которой составляет от 2,49 до 7,99 долларов за месяц. Первый месяц пользования для всех пользователей – бесплатный.
- Подписка на месяц - 4,99 долл./месяц.
- Подписка для двух - 6,49 долл./месяц.
- Семейная подписка - 7,99 долл./месяц.
- Для студентов - 2,49 долл./месяц.
Заметим, воспользоваться сервисом можно без оформления подписки. Однако, тогда приложение будет доступно с рекламой и другими ограничениями.
К слову, сейчас Spotify не поддерживает украинский язык, потому информация в мобильном приложении, а также на сайте будет отображена на английском.
Напомним, ранее компания Google в рамках инициативы Digital Wellbeing запустила три новые экспериментальные программы, которые должны помочь людям преодолеть зависимость от мобильных телефонов.