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Музыкальную церемонию вручения Grammy перенесли из-за COVID-19

Премия "Грэмми" Фото из открытых источников

Вручение Grammy пройдет 14 марта

Церемонию вручения музыкальной премии Grammy, которая должна была состояться в январе, перенесли на март из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на организаторов.

"Ухудшение ситуации с коронавирусом в Лос-Анджелесе, когда больницы переполнены, службы здравоохранения работают на пределе, а также новые рекомендации от Минздрава подтолкнули нас к тому, чтобы перенести церемонию", - отметили в оргкомитете церемонии.

Справка:

Музыкальная награда американской Академии звукозаписи основана в 1958 году. В этом году она пройдет 14 марта. Вести церемонию будет ведущий The Daily Show Тревор Ноа.

Grammy присуждается ежегодно в 108 категориях по 30 музыкальным жанрам по голосованию уполномоченных членов Академии звукозаписи.

Самыми престижными считаются четыре награды (The Big Four): Запись года, Альбом года, Песня года, Лучший новый артист или музыкальный коллектив.

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Ранее сообщалось, что альбом саундтреков к фильму Netflix "Евровидение: История огненной саги", в записи которого участвовала украинская певица Джамала, стал одним из претендентов на главную награду Grammy.

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