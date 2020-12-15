Музыка: Украина не приступает к производству вакцины от COVID-19 из-за внешнего управления

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Украина не приступает к производству вакцины от COVID-19 из-за внешнего управления. Об этом заявил глава днепровской организации Молодежного крыла ОПЗЖ - Дмитрий Музыка. Так же, по мнению политика, производство российской вакцины на территории Украины, поспособствует развитию экономики страны и научно-технического потенциала.



"Мы наблюдаем проблемы с вакцинами в Украине не первый день. Не только с вакциной от коронавируса. Постоянные перебои в наличии других вакцин продолжаются уже на протяжении последних шести лет. Я уверен, что мы не приступаем к производству вакцины от коронавируса, потому что есть внешнее указание. Пока весь мир будет прививаться - нам указали наше место, где мы все будем сидеть и ждать, пока может быть нам что-то перепадет. Вакцину нам никто не даст, кроме России. А если мы будем производить их вакцину на территории Украины - мы сможем поднять свой научно-технический потенциал, наполнить бюджет", - заявил Музыка.