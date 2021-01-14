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Мутировавший штамм коронавируса уже попал в 25 стран Европы, - ВОЗ

Фото из открытых источников

Этот штамм коронавируса распространяется значительно быстрее, но существенно не влияет на тяжесть заболевания

Мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2 (VOC-202012/01) обнаружен уже в 25 странах Европы. Об этом сегодня заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге.

По его словам, этот штамм коронавируса распространяется значительно быстрее, но существенно не влияет на тяжесть заболевания.

Также в ВОЗ добавили, что он распространяется во всех возрастных группах.

"Как и все вирусы, он со временем меняется. Я прекрасно понимаю тревогу, связанную с возможными последствиями появления варианта SARS-CoV-2 для здравоохранения. Об обнаружении нового штамма сообщили уже 25 стран Европейского региона ВОЗ", - заявил Клюге.

Новости по теме: В ВОЗ рассказали об опасности новых штаммов коронавируса

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили в Кении 16 новых штаммов коронавируса, ни один из которых не встречался нигде в мире.

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