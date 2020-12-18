Мультипрофильное питание: Как будут кормить учеников в Киеве после карантина

С января школьников будут кормить по принципу "шведского стола" Фото из открытых источников

Школьников будут кормить по принципу "шведского стола"

После январского локдауну дети в школах Киева смогут выбирать блюда на свой вкус. Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Киева в Facebook.

Как отмечается, для этого применят европейский подход, который называется мультипрофильное питание. Работает это по принципу "шведского стола" – дети смогут выбрать из предложенных блюд завтрак или обед на свой вкус.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский добавил, что тот формат завтраков, который есть сейчас в школах, вынужденный и временный из-за карантина.

"Пандемия замедлила процесс реформации системы детского питания, однако, мы двигаемся дальше и с января 2021 года планируем вернуться к мультименю", – добавил он.

Заместитель председателя КГГА напомнил, что раньше было три новых формата:

"шведский стол";

дабл-меню (2-3 блюда на выбор);

кулинарная линия "школьное питание".

Каждый из них и на завтрак, и на обед содержал свежие сезонные овощи и фрукты, а также йогурты и напитки на выбор.

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Напомним, ранее супруга президента Украины, первая леди Елена Зеленская рассказала о том, как происходит процесс реформирования системы питания в учебных заведениях, и заявила, что специалисты начали создавать ориентировочные меню. В частности, новые нормативы по питанию должны были начать действовать с 1 января 2021 года.