Можно ли вылечить наркоманов принудительно

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Наркомания за многие годы уже стала не просто зависимостью, а одной из самых распространенных болезней современного мира. По статистике, около 8% населения имеют проблемы с употреблением наркотиков, но только меньше 10% от всех пытается от этой пагубной привычки избавиться. Можно ли лечить таких людей силой и какие вообще есть варианты лечения наркомании - далее в материале

Наркоман - это человек, который систематически употребляет наркотические или психотропные вещества. Наркомания уже является распространенной болезнью современного мира. Именно болезнью, а не зависимостью. А уже болезнь характеризуется физической и психологической зависимостью. Психическая зависимость проявляется за счет того, что человек сильно хочет опять вернутся в состояние внутреннего равновесия, эйфории и удовольствия. И со временем наркотик полностью заменяет положительные эмоции человека.

Физическая зависимость развивается в результате, того что наркотик уже стал частью метаболизма организма и без него организм уже не может нормально работать.

По статистике, около 8% населения имеют проблемы с употреблением наркотиков, но только меньше 10% от всех пытаются от этой пагубной привычки избавиться.

Можно ли лечить силой?

Когда стает понятно, что близкий тебе человек столкнулся с этой проблемой, ты различными способами пытаешься ему помочь. Но стоит вопрос – нужно ли принудительно лечить человека и даст ли это ожидаемый эффект?

Лечение для наркоманов всегда сопровождается стрессом и болью, а когда это делают принудительно, уровень комфорта падает до нуля. Проблема наркомании в том, что лечение не будет эффективным, пока пациент сам этого не захочет.

Человеку с такою болезнью, нужно не только лечиться медикаментозно, но и психологически. Наркобольной должен переосмыслить собственную жизнь и найти тот лучик надежды, который поможет ему выбраться. Вместо этого, он делает вид, что стал на истинный путь, чтобы ему поверили и отпустили домой. Дальше у человека снова все возвращается на круги своя, и он бежит за новой дозой. Таким образом вы можете только ухудшить ситуацию

Самое лучшее, что могут сделать близкие люди пациента – это мотивировать его к началу лечения.

Мотивировать человека можно по разном:

Сменить круг общения. Показать, что люди счастливо живут и без наркотиков;

Социализировать. Помочь найти ему работу, которая будет приносить ему удовольствие.

Цель. Помочь поставить цель в жизни.

Показать, что вы переживаете за его здоровье, и наркотиками он делает плохо не только себе, но и близким.

Поддерживать его во время лечения.

Варианты лечения наркомании

Лечение пациентов состоит из нескольких этапов и должно проходить под постоянным присмотром специалистов, например в наркологическом центре Асана Кадырова.

Первый этап – это детоксикация организма с помощью медикаментов. В этот период организм пациента очищают от наркотических веществ, а также поддерживают и восстанавливают все функции органов и систем.

Во время второго этапа, происходит нормализация функций организма, на которые пагубно повлияли наркотики.

Последний этап устраняет психологическую зависимость человека от применения "дури". Работа на данном этапе очень сложная и длительная и нуждается в подключении психологов и психотерапевтов.

Помните, вы не сможете силой вылечить наркомана. Вы должны сделать так, чтоб он сам этого захотел.