Можно ли повторно заболеть коронавирусом: Доктор Комаровский дал свои объяснения

Евгений Комаровский Фото из открытых источников

Принципиальный вопрос – насколько будет меняться вирус

Сейчас в мире нет доказанных случаев, что человек может заболеть на коронавирус повторно.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил врач Евгений Комаровский.

Популярный украинский врач Комаровский ответил на вопрос ведущего, можно заболеть на коронавирус повторно:

"Сейчас таких доказанных случаев нет. Нет и все. Но какой уровень антител остается после болезни, как долго эти антитела остаются и циркулируют в крови, сейчас непонятно. Предполагается, что шесть месяцев они будут точно. До года – скорее всего. Будут ли они дольше – не понятно. То есть ответа на этот вопрос нет", – сказал он.

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По словам Комаровского, ответ на этот вопрос можно будет получить в конце года, когда будет проведено достаточно исследований относительно COVID-19.

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"Принципиальный вопрос – насколько будет меняться вирус. То есть через год он сможет снова вызвать болезнь, или нет. Это и ответ на вопрос, можно будет создать вакцину. То есть есть два открытых вопроса: устойчивость иммунитета и свойство вируса к изменениям. Ответ на эти вопросы станут известны примерно до нового года", – прокомментировал врач Евгений Комаровский.

Напомним, ранее Комаровский рассказал, как бриться мужчинам, чтобы максимально уменьшить риск заражения на коронавирус.