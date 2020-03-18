Можно ли найти медицинские маски в столичных аптеках и какова их стоимость, – инспекция ZIK

Аптека во время карантина Фото - скриншот

Стоимость обычной маски составляет 15-20 грн

Медицинские маски в столичных аптеках с трудом, но таки можно найти, однако цены на этот товар "кусаются" – обычная медицинская маска стоит от 15 до 20 гривен вместо рекомендованной стоимости 2,5-3 гривны.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщил корреспондент Владислав Кондратенко.

Корреспондент рассказал, что сегодня побывал в восьми столичных аптеках, и только в одной из них ему удалось найти медицинские маски.

"Не могу сказать, что по демократичной цене, ведь рекомендованная цена, вы знаете, примерно 2,5-3 гривны, а маски продаются в среднем от 15 до 20 гривен. Это цена на обычную маску. О респираторных масках, которые состоят из большего количества слоев, я спрашивал, но говорили, что таких масок вообще нет", – сообщил Владислав Кондратенко.

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Дезинфекторы для рук, говорит корреспондент, есть, стоят они, в среднем, от 50 до 60 гривен.

Провизоры рассказывают, что медицинские маски, когда они есть в продаже, украинцы покупают в больших количествах, целыми упаковками.

Владислав Кондратенко рассказал, что на дверях аптек размещают сообщения о соблюдении правил безопасности. Так, посетители должны заходить в помещения аптек по очереди. В аптеке должно быть не больше двух человек и расстояние между ними должно составлять минимум 2 метра. Однако, как заметил корреспондент, люди не придерживаются таких правил, в отдельных из аптек было и по 10 человек одновременно.

Напомним, по состоянию на утро 18 марта в мире зарегистрировали свыше 198 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Как сообщалось, по состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

С 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничение из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.