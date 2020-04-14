Можно ли использовать как антисептик спиртовой раствор борной кислоты: Отвечает доктор Комаровский

Евгений Комаровский Фото из открытых источников

По его словам, в качестве альтернативы лучше использовать любую спиртовую настойку и даже одеколон

Вспышка коронавируса породила в стране дефицит индивидуальных противовирусных средств защиты, в том числе антисептиков, поэтому сейчас многих людей интересует: можно ли использовать как альтернативу спиртовой раствор борной кислоты.

По словам известного врача Евгения Комаровского, борная кислота может убить вирусы и бактерии на руках, но это средство никто и никогда не использует с дезинфицирующей целью. Его применяют, когда есть кожные инфекции.

И хотя борная кислота не имеет значительных побочных эффектов, он не рекомендует использовать ее как альтернативу антисептику. Лучше, советует врач, взять любую спиртовую настойку и даже одеколон. Но с раствором борной кислоты экспериментировать нельзя.

Напомним, ранее в эфире телеканала ZIK Евгений Комаровский отметил, что пик заболеваемости COVID-19 в Украине уже миновал.