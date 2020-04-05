Можно ли ходить по улице втроем с 6 апреля: В Кабмине дали объяснения
В парки или скверы разрешается ходить лишь в случае, если вам нужно выгулять домашнее животное или по служебной необходимости
Начиная с 6 апреля по улице можно передвигаться только вдвоем в рамках новых ограничительных мероприятий на период карантина.
Об этом сообщается на официальном сайте правительства.
Однако, есть одно исключение - речь идет о сопровождении детей.
"По улице можно передвигаться только вдвоем. Исключение – сопровождение детей независимо от их количества", - пояснили в правительстве.
При этом в парк или сквер отныне ходить нельзя - посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается.
Разрешение будет дано только в том случае, если вам нужно выгулять домашнее животное или по служебной необходимости.
Ранее сообщалось, что в Кабмине пояснили, при каких условиях пожилые люди могут выходить из дома во время карантина.
Также главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что людям на самоизоляции можно выходить из дому дважды в неделю.