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Можно ли ходить по улице втроем с 6 апреля: В Кабмине дали объяснения

Коронавирус в столице

 Фото из открытых источников

В парки или скверы разрешается ходить лишь в случае, если вам нужно выгулять домашнее животное или по служебной необходимости

Начиная с 6 апреля по улице можно передвигаться только вдвоем в рамках новых ограничительных мероприятий на период карантина.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Однако, есть одно исключение - речь идет о сопровождении детей.

"По улице можно передвигаться только вдвоем. Исключение – сопровождение детей независимо от их количества", - пояснили в правительстве.

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При этом в парк или сквер отныне ходить нельзя - посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается.

Разрешение будет дано только в том случае, если вам нужно выгулять домашнее животное или по служебной необходимости.

Ранее сообщалось, что в Кабмине пояснили, при каких условиях пожилые люди могут выходить из дома во время карантина.

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Также главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что людям на самоизоляции можно выходить из дому дважды в неделю.

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