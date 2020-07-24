Можно без прописки: В ЦИК изменили требования к избирателям для голосования
Избиратели должны будут указать адрес фактического места жительства без соответствующих документов
В пятницу, 24 июля, Центральная избирательная комиссия приняла решение об упрощении процедуры изменения избирательного адреса. Об этом говорится в сообщении ЦИК.
Как отмечается, на заседании комиссия внесла изменения в ряд своих постановлений, в частности:
– от 18 мая 2020 года № 88 "О Порядке рассмотрения обращения избирателя относительно изменения избирательного адреса согласно части третьей статьи 8 Закона Украины "О Государственном реестре избирателей";
– от 2 июня 2020 года № 96 "О форме заявлений и уведомления о включении избирателя в Государственный реестр избирателей, заявлений о внесении изменений в персональные данные избирателя в Государственном реестре избирателей";
– от 11 июня 2020 года № 103 "О Порядке определения избирательного адреса избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства".
В частности, в указанных актах было исключено требование относительно документального подтверждения фактического места жительства избирателя. Таким образом для голосования в заявлении необходимо только указать адрес жилья, по которому избиратель фактически проживает и который просит определить его новым избирательным адресом.
Напомним, ранее Верховная Рада Украины утвердила бюллетень для голосования по открытым спискам, который планируют использовать на местных выборах осенью. Так, в бюллетене необходимо будет указать не только партию, которой гражданин отдал предпочтение, но и внести номер того или иного кандидата от этой политсилы.