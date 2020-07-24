Можно без прописки: В ЦИК изменили требования к избирателям для голосования

Указанные данные будет определено новым избирательным адресом Фото из открытых источников

Избиратели должны будут указать адрес фактического места жительства без соответствующих документов

В пятницу, 24 июля, Центральная избирательная комиссия приняла решение об упрощении процедуры изменения избирательного адреса. Об этом говорится в сообщении ЦИК.

Как отмечается, на заседании комиссия внесла изменения в ряд своих постановлений, в частности:

– от 18 мая 2020 года № 88 "О Порядке рассмотрения обращения избирателя относительно изменения избирательного адреса согласно части третьей статьи 8 Закона Украины "О Государственном реестре избирателей";

– от 2 июня 2020 года № 96 "О форме заявлений и уведомления о включении избирателя в Государственный реестр избирателей, заявлений о внесении изменений в персональные данные избирателя в Государственном реестре избирателей";

– от 11 июня 2020 года № 103 "О Порядке определения избирательного адреса избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства".

В частности, в указанных актах было исключено требование относительно документального подтверждения фактического места жительства избирателя. Таким образом для голосования в заявлении необходимо только указать адрес жилья, по которому избиратель фактически проживает и который просит определить его новым избирательным адресом.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины утвердила бюллетень для голосования по открытым спискам, который планируют использовать на местных выборах осенью. Так, в бюллетене необходимо будет указать не только партию, которой гражданин отдал предпочтение, но и внести номер того или иного кандидата от этой политсилы.





