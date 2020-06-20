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Можно без маски, но при определенных условиях: В Минздраве назвали правила пребывания на пляжах

Фото из открытых источников

Обязательным на пляжах является соблюдение социальной дистанции

На пляжах отдыхающие могут не носить защитные маски, однако при этом они должны придерживаться других правил карантина. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на пресс-брифинге 20 июня, который транслировал телеканал ZIK.

Так, из-за того, что на пляжах люди не находятся в закрытом помещении, маски разрешено не использовать. Однако, при отсутствии маски граждане должны придерживаться социальной дистанции. Кроме этого, расстояние между шезлонгами должно быть не менее 1,5 метров друг от друга. 

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"Если мы говорим о пляже, то соответственно шезлонги, места между гражданами должны быть не меньше чем 1,5 метра друг от друга. В том случае ношение масок, так как мы говорим о том, что это находится на воздухе, не обязательно. Но с обязательным соблюдением социальной дистанции не меньше, чем полтора метра", – отметил Максим Степанов.

Таким образом пребывание на пляжах в период эпидемии можно сделать безопасным.

Напомним, ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан отмечал, что риск заразиться коронавирусом во время посещения пляжей и зон отдыха минимальный, и несмотря на возможность усиления карантина, пляжи будут работать. 

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