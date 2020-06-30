Может ли быть опасной вакцина от коронавируса, – мнение врача-инфекциониста

Ольга Голубовская Скриншот видео

Ольга Голубовская указала пример с вакциной от лихорадки денге

В мире разрабатывают более ста вакцин от коронавируса, из них две находятся на третьем этапе разработки.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявила заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Ольга Голубовская.

Ведущая программы Наташа Влащенко поинтересовалась у гостьи, имеют ли основания опасения медиков о том, что вакцинация от коронавируса COVID-19 может быть опасной, и что же делать украинцам, когда появятся вакцины от этого вируса.

"Действительно, есть люди, если человек инфицируется повторно коронавирусной инфекцией, у него возникают вот эти инфильтраты в легких. Почему? Это явление, которое в медицине называется "антителозависимое усиление имунного ответа". Я всегда привожу более понятный людям - денге, есть такое заболевание, сейчас мы тоже часто его привозим... Когда сделали вакцину против денге и внедрили ее на Филиппинах, там 20 тысяч смертей от этого заболевания, то от самой вакцинации стали погибать люди. Тогда компания-производитель отозвала вакцину, начали выяснять и оказалось, что так как люди находятся там, в очаге, и много людей уже проиммунизированны, переболели легкой формой, то вот эта дополнительная вакцинация вызывала такие трагические последствия. Сейчас там вакцинируют людей, но только после того, когда определят титры антител, то есть неимунных людей. И здесь коронавирусы этим явлением тоже обладают, поэтому это также предостережение для лечения плазмой реконвалесцентов, хотя она показывает свою эффективность. Я еще раз повторяю - он только изучается, но такой риск как бы есть", – сказала Ольга Голубовская.

Как сообщалось, японский разработчик ДНК-вакцины от коронавируса – компания Anges Inc. – начал клинические испытания на двух группах из 30 добровольцев.

Добавим, Центральная военная комиссия Китая одобрила использование среди военных экспериментальной вакцины от коронавируса, разработанной фармакологической компанией CanSino Biologic.

Ранее врач Евгений Комаровский сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине может появиться до конца 2021 года.