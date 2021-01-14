МОЗ и полиция проверят горнолыжные курорты по соблюдению карантина

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

Проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах проведут уже в пятницу, 15 января

Горнолыжные курорты в Карпатах проверят по соблюдению жесткого карантина. Проверку проведут Минздрав совместно с Национальной полицией. Об этом написал главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

По его словам, проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах проведут уже в пятницу, 15 января.

"Если мы обращаемся к людям с просьбой соблюдать противоэпидемические меры и они соблюдают их, то почему тогда некоторые представители бизнеса позволяют себе нарушать эти правила? Желание воевать с системой не должно превалировать над сохранением жизни и здоровья украинцев. Нарушения должны иметь последствия", - написал Ляшко.

Санврач отметил, что такие проверки не связаны с множеством сообщений о нарушениях ресторанов, баров и развлекательных заведений на горнолыжных курортах. Также зафиксированы нарушения в заведениях общественного питания Львовской области.

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Ранее сообщалось, что отдыхающие рискуют заразиться коронавирусом во время отдыха на горнолыжных курортах, однако катание на лыжах не оказывает существенного влияния на распространение COVID-19.