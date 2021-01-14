live
Новости » Общество Читати новину українською

МОЗ и полиция проверят горнолыжные курорты по соблюдению карантина

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

Проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах проведут уже в пятницу, 15 января

Горнолыжные курорты в Карпатах проверят по соблюдению жесткого карантина. Проверку проведут Минздрав совместно с Национальной полицией. Об этом написал главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

По его словам, проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах проведут уже в пятницу, 15 января.

"Если мы обращаемся к людям с просьбой соблюдать противоэпидемические меры и они соблюдают их, то почему тогда некоторые представители бизнеса позволяют себе нарушать эти правила? Желание воевать с системой не должно превалировать над сохранением жизни и здоровья украинцев. Нарушения должны иметь последствия", - написал Ляшко.

Санврач отметил, что такие проверки не связаны с множеством сообщений о нарушениях ресторанов, баров и развлекательных заведений на горнолыжных курортах. Также зафиксированы нарушения в заведениях общественного питания Львовской области.

Новости по теме: Во Львовской области на горнолыжном курорте остановился подъемник с 74 людьми

Ранее сообщалось, что отдыхающие рискуют заразиться коронавирусом во время отдыха на горнолыжных курортах, однако катание на лыжах не оказывает существенного влияния на распространение COVID-19. 

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

"Терминатор" для уличных боев: Россия разработала "бронемашину на стероидах" Новый виток ядерного беззакония: Сможет ли Байден остановить гонку вооружений? Субмарина, вызывавшая страх в НАТО: Подводное чудо-оружие СССР времен холодной войны Борьба Украины за господство в Черном море: Мировой опыт и собственные технологии
Loading...

программы канала ZIK

Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Тарифные бунты. Подорожание продуктов. Переход на государственный язык | Детали дня | 13.01.21
Тарифные протесты. Языковой вопрос. Протесты в США. Донбасс. Украина в ПАСЕ | Ток-шоу
Ирина Верещук | Ток-шоу
Тарифный геноцид. Министерские схемы. Ситуация на Донбассе | Ток-шоу
Тарифные протесты. Доходы политиков. Подпольная вакцинация. Реформа Супрун | Ток-шоу