МОЗ должен оперативно информировать общество о ситуации с коронавирусом, – Кацман

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Своевременное выявление лиц, контактировавших с больным, позволит быстро отреагировать и остановить распространение болезни

Министерство здравоохранения Украины должно оперативно информировать украинцев о количестве инфицированных коронавирусом и их состоянии.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Эксперт отметил, что не может быть такой ситуации, когда украинцы как налогоплательщики получают информацию от тех чиновников, которых они удерживают, в то время, когда удобно чиновникам Министерства здравоохранения Украины или главному санитарному врачу.

Эксперт отметил, что в условиях форс-мажора чиновников нужно заставлять действовать по-другому, и подчеркнул, что МОЗ должен оперативно информировать о ситуации – тогда, когда это нужно обществу. Он отметил, что в Украине пока не так много зафиксированных случаев заболеваемости коронавирусом, и подчеркнул, что обществу следует вовремя сообщать о новых случаях.

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"Мы должны точно знать, когда эти случаи увеличиваются, кто болеет, для того, чтобы выявлять людей", – подчеркнул Владимир Кацман.

По его словам, своевременное выявление лиц, контактировавших с больным, позволит быстро отреагировать и остановить распространение болезни.

Напомним, по состоянию на 7:00 среды, 25 марта, на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в ГСЧС.

По состоянию на 08:00 среды, 25 марта, количество инфицированных коронавирусной болезнью COVID-19 в мире составляет 422 989 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса.

Напомним, Европейский Союз решил ввести ограничение на 30 дней относительно всех несущественных поездок в страны-члены блока, чтобы сдерживать распространение коронавируса.