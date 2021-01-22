Морозы отступают: Синоптики прогнозируют на выходные до +12 градусов

На выходных украинцев ждет значительное потепление после сильных морозов Фото из открытых источников

Специалисты предупреждают о возможности схода лавин в Карпатах из-за изменения погоды

В Украине на выходных ожидается значительное потепление до +12 градусов, которое будет сопровождаться дождями. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В субботу и воскресенье в Украине в дневные часы температура воздуха ожидается +3+7 градусов, на Юге и Западе +6+12 градусов", - отметила она.

По словам специалиста, ночью минусовая температура будет наблюдаться только в северных регионах. Столбик термометра опустится до 1-3 градусов с отметкой "-".

При этом Диденко предупредила о вероятности схода лавин в Карпатах, поскольку снег на выходных сменится дождем.

"В субботу, 23-го января, ничего такого серьезного в большинстве областей Украины не предвидится, разве что в Карпатах и на Закарпатье - мокрый снег и дождь. А вот в воскресенье атмосферный фронт принесет дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Только восточные области избегут осадков", - добавила она.

Кроме этого, в столице тоже станет теплее: в субботу температура воздуха будет достигать 3-4 градусов тепла, впрочем будет ветрено. А в воскресенье: + 5 градусов и дождь.

По словам Диденко, День Соборности в Украине в этом году отметится по всей территории страны плюсовой температурой.

Атмосферный фронт Фото: Наталья Диденко. facebook

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Ранее сообщалось, что сегодня в стране везде, кроме Закарпатья, будет сухо. А столбик термометра кое-где поднимется до 11 градусов тепла.