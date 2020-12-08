Морозы и снег: Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца недели

фото - из открытых источников

На выходные в западных и южных областях местами следует ожидать дождь с мокрым снегом

До конца недели в Украине будут дожди со снегом, местами температура упадет до -11 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

"Без существенных осадков, только в Одесской, Херсонской и в Крыму местами небольшой дождь со снегом, гололед. На дорогах северных и восточных областей местами гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в западных, южных и восточных областях порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 6-11° мороза, в западных и южных областях 0-5° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла, на Закарпатье, Одесской области и в Крыму 2-7° тепла", - говорится в сообщении.

В столице и области в среду осадков не прогнозируется. В Киеве температура составит -2...-4 мороза днем, -6...-8 днем ночью. В области до -10 ночью и -1...-4 днем.

В четверг и пятницу на Правобережье ожидается облачная погода с осадками, местами гололедица. Температура ночью и днем около 0° (ночью на востоке и северо-востоке 6-11° мороза, 10 декабря в Украине 1-6° мороза); в западных и южных областях днем 1-6° тепла, на юге Одесской области 7-12° тепла.

В Киеве и области также пройдет снег, температура ночью упадет до -3...+2 градусов.

На выходные в западных и южных областях местами следует ожидать дождь с мокрым снегом. Температура будет колебаться ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 1-7° тепла.

В других регионах температура составит ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла. В Киевской области пройдет небольшой снег, ночью и днем будет от 3° мороза до 2° тепла.

Новости по теме: Перепады температур и метели: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на первый месяц зимы

Напомним, недавно народный синоптик Владимир Деркач заявил, что погода в Украине в декабре 2020 года будет удивлять. По его словам, первая декада месяца будет холодной, а в середине декабря ожидается потепление.