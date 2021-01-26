Морозы и осадки: Какую погоду сегодня ожидать в Украине

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В Киеве и области пройдет дождь со снегом

Сегодня, 26 января, в Украине будут наблюдаться снегопады и дожди, местами температура воздуха упадет до -2 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, снег сегодня укроет все западные регионы (в Ивано-Франковской и Черновицкой области будет сухо), а также Житомирскую, Киевскую, Винницкую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую области. На востоке и юге будет дождливо.

В западных областях столбик термометра покажет днем -1...+2, ночью -2...+1 градус.

В северных и центральных регионах синоптики ожидают +1...+6 днем и +1...+4 ночью.

На востоке и юге температура воздуха прогреется до +4...+12 градусов днем и +2...+4 ночью.

Укргідрометцентр

В Киеве и области пройдет дождь со снегом. Температура воздуха днем будет в пределах +2...+4, ночью +1...+3.

Укргідрометцентр

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Напомним, в Украине в феврале 2021 года температура воздуха превысит средние многолетние значения и будет колебаться в пределах от -3° до +1°.