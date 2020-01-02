Морозы до -4: Синоптики дали прогноз погоды на январь

Температура в январе этого года будет выше средней

В Украине в январе 2021 года температура воздуха за окном превысит средние многолетние значения. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Отмечается, что обычно средняя температура воздуха в первый месяц года составляет от 1 до 6 градусов ниже нуля, в то время как в восточных, Сумской, Черниговской, местами в Полтавской областях, а также в Карпатах – 7-8 градусов с отметкой "минус".

Кроме того, январь характеризуется осадками на уровне составляет 27-56 мм, а на Закарпатье и в Карпатах – до 57-155 мм. При этом гололед фиксируют в среднем 1-7 дней в месяц, а метели чаще всего наблюдаются на Левобережье и на Прикарпатье.

В этом же году температура воздуха ожидается в пределах от 0 до -4 градусов по Цельсию, а в южной части местами будет от 1 до 3 градусов тепла. Такие показатели на 2-2,5 градуса превышают средние многолетние значения.

В то же время месячное количество осадков ожидается на уровне 27-58 мм, в Карпатах – местами до 75 мм, а в горах Крыма – до 122 мм.

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Напомним, недавно астрофизики дали прогноз магнитных бурь на начало 2021 года. Предполагалось, что метеозависимые люди в январе смогут спать спокойно, ведь сильные всплески не будут беспокоить их.