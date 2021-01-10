Морозы до -10 и гололедица: Прогноз погоды на сегодня

Существенных осадков не прогнозируется

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В Украине сегодня, 10 января, ожидается сухая погода и местами гололедица. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что в воскресенье синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, а существенных осадков не предвидится. При этом в юго-восточных, западных и местами в северных областях предупреждают о гололедице на дорогах.

Температура воздуха в среднем сегодня составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а на юге – до 5 градусов с отметкой "плюс". В то же время в Карпатах в течение суток прогнозируют от -5 до -10 градусов по Цельсию. Ветер в Украине в воскресенье западный и северо-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Прогноз погоды на 10 января 2021 года Укргідрометцентр

В Киеве и регионе сегодня также без существенных осадков. В столице температура воздуха днем составит около 0 градусов, а в Киевской области – от -2 +3 градусов по Цельсию.

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Напомним, недавно астрофизики дали прогноз магнитных бурь на начало 2021 года. Предполагалось, что метеозависимы люди в январе смогут спать спокойно, ведь сильные всплески не будут беспокоить их.