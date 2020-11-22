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Мороз до -12 и до 5 см снега: В Украине ухудшилась погода

В восточных областях Украины за ночь выпало от 1 до 5 см снега

 Фото из открытых источников

В течение дня будет снежить в Днепропетровской, Запорожской, а также в восточных областях

В Украине в воскресенье, 22 ноября, температура воздуха в отдельных регионах опустилась до -12 градусов, а восточные области засыпало снегом. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора. 

Так, по состоянию на утро небольшой снег шел в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и восточных областях. Там за ночное время суток выпало от 1 до 5 см снега.  

Также в течение суток будет снежить в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях, в вечернее время осадки прогнозируют на севере страны. В других регионах снега не ожидается. 

В целом температура воздуха на большей территории Украины колеблется от -2 до +2 градусов по Цельсию. В восточных областях прохладнее - 0-5 градусов, в отдельных регионах ожидается до -12. 

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"Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в областях с осадками мокрое и местами заснеженное. На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха колеблется от -2 до -12°С. Состояние покрытия сухое", - отметили в Укравтодоре.  

По предварительной информации, проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

Напомним, на этой неделе некоторые регионы Украины засыпало первым снегом. Больше всего осадков было в Луганской и Донецкой областях, а вблизи северо-восточной границы Луганщины с Россией образовался слой в 7-8 сантиметров снега.

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