Мороз до -12 и до 5 см снега: В Украине ухудшилась погода

В восточных областях Украины за ночь выпало от 1 до 5 см снега Фото из открытых источников

В течение дня будет снежить в Днепропетровской, Запорожской, а также в восточных областях

В Украине в воскресенье, 22 ноября, температура воздуха в отдельных регионах опустилась до -12 градусов, а восточные области засыпало снегом. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Так, по состоянию на утро небольшой снег шел в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и восточных областях. Там за ночное время суток выпало от 1 до 5 см снега.

Также в течение суток будет снежить в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях, в вечернее время осадки прогнозируют на севере страны. В других регионах снега не ожидается.

В целом температура воздуха на большей территории Украины колеблется от -2 до +2 градусов по Цельсию. В восточных областях прохладнее - 0-5 градусов, в отдельных регионах ожидается до -12.

Новости по теме: Видео дня: Карпаты засыпало снегом и сковало морозом

"Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в областях с осадками мокрое и местами заснеженное. На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха колеблется от -2 до -12°С. Состояние покрытия сухое", - отметили в Укравтодоре.

По предварительной информации, проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

Напомним, на этой неделе некоторые регионы Украины засыпало первым снегом. Больше всего осадков было в Луганской и Донецкой областях, а вблизи северо-восточной границы Луганщины с Россией образовался слой в 7-8 сантиметров снега.