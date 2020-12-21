Мороз до -10 и снег: Синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра

В восточных регионах ожидается мороз до -10 градусов Фото из открытых источников

С середины недели ожидается потепление и увеличение количества осадков

На этой неделе восточные регионы накроют морозы, а в западных областях ожидается мокрый снег, дождь и сильный ветер. О погоде в Украине на завтра рассказала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

По ее словам, во вторник, 22 декабря, Украина будет ощущать различные влияния.

"Восточная часть будет принадлежать арктическому воздуху - ближайшей ночью там вероятно до 10 градусов мороза. А вот западная часть окажется под влиянием атлантических процессов и уже вечером там появятся осадки в виде мокрого снега и дождя еще и с сильным ветром", - отметила синоптик.

Кроме этого, в Луганской, Донецкой и Запорожской областях завтра ожидается мокрый снег. Однако, на большей территории страны осадков не прогнозируют.

Погода в Украине 22 декабря Укргідрометцентр

Температура воздуха в течение вторника днем будет колебаться от 2 мороза до 2 тепла. В восточных областях ожидается -2...-5 градусов днем и до -10 ночью. На западе Украины температура составит +2+6 градусов.

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В Киеве 22 декабря синоптик прогнозирует морозную погоду: до -2 градусов и до -4 ночью, без существенных осадков.

"А вот с середины недели Атлантика возьмет верх над Арктикой и в Украине потеплеет и существенно увеличится количество осадков", - добавила Наталья Диденко.

Напомним, недавно синоптики предупредили украинцев о ночных заморозках на всей территории страны и рассказали, в каких регионах ожидается снег.