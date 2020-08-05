Монетизированный "пакет малыша": Минсоцполитики может пересмотреть решение о выплате средств

"Пакет малыша" Фото из открытых источников

В министерстве хотят выяснить, какая форма помощи будет лучше для людей: натуральная или денежная

Министерство социальной политики может пересмотреть решение о переходе на монетизированную форму программы "пакета малыша" в случае определенных обстоятельств. Об этом заявил первый заместитель министра социальной политики Евгений Котик в эфире телеканала "Дом", сообщает Укринформ.

Как выяснилось, Минсоцполитики столкнулось с проблемами в тендерных закупках, из-за чего и было принято решение перейти на монетизированную форму программы.

"На 2020 год в государственном бюджете была предусмотрена соответствующая программа, а также расходы на нее. Поручено проведение тендерной закупки государственному учреждению "Профессиональные закупки". Но по решению Антимонопольного комитета этот тендер был отменен", - отметил Котик.

По его словам, сейчас в 8 регионах такие "пакеты" уже закончились, а еще в 4 их осталось ограниченное количество. Поэтому возникла необходимость введения этого пилотного проекта.

Facebook / Министерство социальной политики

Однако, Евгений Котик отметил, что в случае определенных обстоятельств Министерство соцполитики оставило за собой право пересмотреть это решение. По его словам, сейчас в министерстве рассматривают вопрос возможности выбора. В частности, одной из основных задач этого пилотного проекта является узнать, какая форма, натуральная или денежная, будет лучше для людей. Кроме этого, проект должен помочь определить, какой набор детских товаров более оптимальный для мам.

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Напомним, недавно Кабинет министров Украины начал экспериментальный проект по монетизации "пакета малыша". Вместо натуральной помощи чиновники предложили выплачивать роженицам 5 тысяч гривен.