Монетизированный "пакет малыша": Как получить деньги после рождения ребенка

"Пакет малыша" Фото из открытых источников

Получатели помощи должны оформить специальную карточку в Приватбанке

В Министерстве социальной политики разъяснили, как получить денежную выплату на сумму пять тысяч гривен после рождения ребенка вместо "пакета малыша". Об этом сообщает прессслужба министерства.

Так, для того, чтобы получить деньги, родители или опекуны младенца в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка должны обратиться в "Приватбанк". Там получатель должен открыть счет со специальным режимом использования, впоследствии ему предоставят социальную карту.

После этого нужно обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту жительства/пребывания с заявлением и такими документами:

копия свидетельства о рождении ребенка,

копия вида на жительство/удостоверение беженца/справки об обращении за защитой в Украине/удостоверение лица, которое нуждается в дополнительной защите (для иностранцев и лиц без гражданства),

копия документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов,

копия решения об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком),

копия решения об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя (для патронатного воспитателя),

справка из роддома о неполучении единовременной натуральной помощи "пакет малыша" (в случае рождения ребенка в роддоме в 2020 году).

Facebook / Министерство социальной политики

Заметим, полученные средства в течение года можно потратить в определенных заведениях торговли или через интернет-магазины для приобретения детских товаров.

На что разрешено тратить полученные средства:

средства по уходу за детьми и детские средства гигиены (подгузники, салфетки и другое),

детская одежда и обувь,

детское питание,

детская посуда,

детские игрушки,

текстиль для детей (полотенца, одеяла и т. п.),

товары для роженицы.

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Напомним, недавно Кабинет министров Украины начал экспериментальный проект по монетизации "пакета малыша". Вместо натуральной помощи чиновники предложили выплачивать роженицам 5 тысяч гривен.