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Монатик показал свой "второй дом" в центре Киева. Видео

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик (сценическое имя Монатик) Фото из открытых источников

Украинский артист любит свой офис и вкладывает в него душу

Известный мультиартист Дмитрий Монатик (сценическое имя MONATIK) открыл закулисье организации своей творческой деятельности. Шоумен показал программе "Звездный путь" свой офис в сердце столицы, где работает его команда.

По словам певца, для работников офиса и него самого рабочее пространство стало "вторым домом". Монатик признается, что любит это место и не может определиться с самым любимым уголком.

Каждый клочок офиса наполнен творчеством. В частности, среди основных украшений: современные произведения изобразительного искусства и коллекции игрушек. "Здесь со всего мира art toys. Я преданный коллекционер таких произведений искусства в виде игрушек для взрослых – в правильном смысле этого слова, как вы можете разглядеть", - признался украинский шоумен.

Одним из главных комнат офиса Монатика есть кабинет его жены и по совместительству директора Ирины Демичевой, на столе у которой стоит совместное фото с мужем. "Это очень приятно", - признался артист на замечание журналистки о фотографии.

Изюминкой ее кабинета есть автограф от известного мирового модельера Карла Лагерфельда, который сам артист взял у него во время гастролей в Сен-Тропе (Франция).

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Раньше Дмитрий Монатик прокомментировал отношения с женой и признался, что они могут ссориться по работе.

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