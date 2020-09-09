МОН выпустило сборник документов по работе учебных заведений на период карантина

Украинские школы проверят на соблюдение противоэпидемических мероприятий Фото из открытых источников

В частности в сборник включили рекомендованный алгоритм действий руководителя учебного заведения, если у ученика обнаружили признаки COVID-19

Минобразования и науки совместно с Министерством здравоохранения разработали сборник нормативных документов по работе учебных заведений на период карантина в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Как отмечается, среди документов в сборнике постановления Кабинета Министров №392 от мая 2020 года и №641 от июля 2020 года, которыми на территории Украины устанавливают карантинные ограничения; постановление главного государственного санитарного врача № 50 от 22 августа 2020 года, которым регламентируются противоэпидемические мероприятия в учебных заведениях; письма Министерства образования и науки председателям областных государственных администраций относительно создания безопасных условий для образовательного процесса, а также рекомендации МОН по восстановлению образовательного процесса в школах.

Кроме этого, в сборник включили рекомендованный алгоритм действий руководителя учебного заведения, если у ученика, студента или работника обнаружили признаки COVID-19, рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в общежитиях, рекомендации по внедрению смешанного обучения в учреждениях профессионального и высшего образования.

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Ранее заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий заявляла, что горячее питание в школьные столовые вернется только после снятия карантинных ограничений.