МОН утвердило правила для поступления в учреждения высшего образования на 2021 год

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Предполагается, что почти все абитуриенты смогут подавать документы в электронном виде, также рассматривают вариант дистанционной подачи

Министерство образования и науки утвердило условия вступительной кампании на 2021 год, которые предусматривают проведение основного этапа кампании в июле следующего года. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"Мы планируем провести следующую вступительную кампанию в июле 2021 года, чтобы и абитуриенты, и члены приемных комиссий имели время на отдых перед началом нового учебного года. Поскольку еще не известно, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса, почти все поступающие (в том числе и на основе ОКУ младшего специалиста) смогут подавать заявления на поступление в электронном виде. Для регистрации электронного кабинета необходимо иметь хотя бы один сертификат ВНО и документ о полном общем среднем образовании, изготовленный в Украине с использованием фотополимерных технологий. Мы также планируем сделать возможным представление документов на зачисление дистанционно: непосредственно через электронный кабинет поступающего с использованием электронной подписи", – отметил и. о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Известно, что как и раньше, в 2021 году поступающим на врачебные специальности, для участия в конкурсном отборе нужно будет иметь не менее 150 баллов по второму и третьему конкурсным предметам.

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В то же время это требование не будет распространяться на тех, чей конкурсный балл будет выше 175. Обязательными предметами ВНО для поступления на эти специальности будет украинский язык и математика, а третьим предметом поступающий сможет выбирать биологию, химию или физику.

Как отмечается, для поступающих на специальности гуманитарного и социального направления обязательным останется ВНО по украинскому языку и литературе, поступающие на другие специальности смогут воспользоваться правом проходить тестирование только по украинскому языку.

В Украинском центре оценивания качества уверяют, что тест по украинскому языку будет содержать и задания, предполагающие знание литературы. Сертификаты ВНО по украинскому языку и литературе 2018-2020 гг. можно будет использовать для поступления на все специальности.

Что касается количества заявлений, то в следующем году абитуриент сможет подать на контракт в целом не более 30 заявлений.

Для поступающих на магистратуру единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВЭ) в магистратуру будет обязательным для всех специальностей. В новом году абитуриенты смогут использовать результаты ЕВЭ 2020-го и 2021 года, результаты единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) – только 2021 года.

В МОН отметили, что до 31 декабря 2020 года все учреждения высшего образования должны утвердить и обнародовать свои правила приема.

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Напомним, ранее Кабинет министров поддержал рекомендацию МОН относительно начала каникул в украинских школах с 15 октября, а также перехода на дистанционное обучение в учреждениях высшего образования и профтехах до 15 ноября.