МОН рекомендует школам продлить каникулы на время январского карантина

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В период действия усиленного карантина ученикам запрещается посещать школы любой формы собственности

Министерство образования и науки Украины рекомендует школам продлить каникулы на время усиленного карантина, который будет действовать в стране с 8 по 24 января. Руководителям местных департаментов образования уже направили соответствующие письма, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, в период действия усиленного карантина ученикам запрещается посещать школы любой формы собственности, поэтому учебные заведения могут объявить на этот период каникулы.

"Министерство рекомендует рассмотреть возможность, при необходимости, объявить на это время каникулы с учетом положений частей 3 и 4 статьи 10 закона "О среднем образовании", - говорится в заявлении.

Кроме того, МОН просит школы принять неотложные меры для надлежащей организации в этот период обучения в дистанционном формате, например, с помощью платформы "Всеукраинская школа онлайн".

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что для спасения медсистемы и предупреждения критической ситуации с распространением COVID-19 правительство введет жесткий карантин, который продлится с 8 по 24 января 2021 года.