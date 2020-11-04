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МОН рассказало, будут ли двойные зимние каникулы в школах

Школьникам могут запретить пользоваться смартфонами Фото из открытых источников

Пока нет никаких решений по этому вопросу

Министерство образования и науки Украины не принимало никаких решений о двойных зимних каникулах. Никаких официальных писем с рекомендациями по этому вопросу министерство также не направляло. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Как пояснили в министерстве, образовательный процесс в украинских учебных заведениях организуется в соответствии с законами и образовательной программой учреждения. Руководители учебных заведений имеют право самостоятельно определять даты каникул.

"А в период карантина из-за COVID-19 в Украине для безопасности учащихся и работников школ каникулярный период может быть скорректирован в соответствии с эпидемиологической ситуацией", - отметили в МОН.

В министерстве добавили, что продолжительность каникул, не считая летних, не должна превышать 30 дней.

"Информация об установлении в 2020/2021 у. г. зимних каникул в период с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года и с 15 по 21 февраля 2021 года является недостоверной", - отметили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что Минобразования и науки совместно с Министерством здравоохранения разработали Сборник нормативных документов по работы учреждений образования на период карантина в связи с распространением коронавируса. 

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