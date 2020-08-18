МОН продлил сроки поступления в учреждения профобразования до ноября

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Соответствующие письма с рекомендациями разослали в регионы 18 августа

Министерство образования и науки продлило сроки поступления в учреждения профессионального образования, таким образом принимать документы и зачислять поступающих будут до 1 ноября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"Общими правилами приема в профтехи определено, что зачисление поступающих продолжается до начала занятий, то есть до 1 сентября. Традиционно вступительная кампания продолжалась еще на месяц и заведения делали дополнительный набор в пределах лицензированного объема. Поскольку в этом году из-за карантина нам пришлось менять сроки поступления в вузы, мы решили удлинить их для учреждений профобразования", - пояснил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

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Кроме этого, еще одним нововведением нынешней кампании является то, что поступающие могут подавать копии документов в несколько заведений одновременно, а только после того, как определятся с заведением и профессией, предоставить оригиналы.

Как отмечается, учиться в профтехе могут не только выпускники школ, но и взрослые. Они могут пройти повышение квалификации для уже имеющейся рабочей профессии, овладеть новыми навыками или полностью изменить профессию.

Напомним, ранее Министерство образования и науки в этом году продолжило сроки поступления на места госзаказа для абитуриентов из Донбасса и аннексированного Крыма до 23 октября.