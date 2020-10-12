МОН призывает с 15 октября перевести на временное дистанционное обучение учреждения высшего образования и профтехи

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Кроме этого, рекомендуют обеспечить выезд студентов из общежитий до 15 ноября

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса COVID-19 Министерство образования и науки рекомендует ввести дистанционное обучение в учреждениях высшего, профессионального, профессионального (профессионально-технического) образования с 15 октября по 15 ноября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Согласно сообщению, письмо МОН с рекомендациями внести изменения в график образовательного процесса и расписания занятий было направлено руководителям учреждений высшего, профессионального и профессионального (профессионально-технического).

Как отмечается, высшие военные учебные заведения (учреждения высшего образования со специфическими условиями обучения), военные учебные подразделения высших учебных заведений, военные колледжи сержантского состава, профессиональные колледжи со специфическими условиями обучения организуют образовательный процесс в соответствии с решениями государственных органов, в сфере управления которых они находятся.

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Кроме этого, из-за невозможности гарантировать безопасные для здоровья условия массового пребывания студентов в общежитиях рекомендуется обеспечить их временный выезд на период с 15 октября до 15 ноября 2020 года.

В то же время в МОН отметили, что организация выезда не может носить принудительный характер и должна учитывать максимально безопасные условия перемещения соискателей образования.

Также в министерском письме указано, что следует с пониманием отнестись к необходимости проживания в общежитиях в этот период сирот, лиц, лишенных родительской опеки, соискателей образования с временно оккупированных территорий и красных карантинных зон, соискателей образования, которые проходят практику, иностранных граждан и лиц без гражданства и тому подобное.

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"Этим лицам и соискателям образования, которые совмещают учебу с работой, необходимо обеспечить с максимально возможным соблюдением карантинных ограничений возможность проживания в общежитиях в вышеуказанный период в соответствии с поданным ими заявлением. Студенты, которые выезжают из общежитий в период с 15 октября до 15 ноября 2020 года, должны быть освобождены от оплаты за проживание за этот период. Оплата, которая была внесена как аванс, должна быть возвращена или зачислена как оплата за последующие периоды проживания", - отметили в министерстве и добавили, что образовательные учреждения могут принять решение об ограничении посещения общежитий посторонними лицами.

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Напомним, ранее Министерство образования и науки направило письмо руководителям учреждений общего среднего образования, в котором рекомендует провести осенние каникулы для школьников с 15 по 30 октября 2020 года.